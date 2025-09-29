Marokko
Jugendliche protestieren in 11 Städten
Am Wochenende gingen in Marokko in mindestens 11 Städten tausende Jugendliche auf die Straße und protestierten gegen Korruption und Misswirtschaft. Die Empörung der jungen Demonstranten richtet sich gegen eine Politik, die große Summen für internationale Sportereignisse und Stadionbau ausgibt, das Gesundheitssystem aber verrotten lässt. Marokko richtet 2030 den FIFA World Cup aus und dafür werden mehrere neue Stadien gebaut und andere renoviert - und das Gesundheitssystem ist massiv unterfinanziert. Die Polizei ging gegen die Demonstranten vor, es gab Festnahmen in Rabat, Marrakesch und Casablanca. Die Gruppe der zwischen 1995 und 2010 Geborenen macht die größte Bevölkerungsgruppe in Marokko aus. Es waren die bisher größten Proteste in Marokko seit Jahren.