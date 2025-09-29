Südafrika
Kapstadt: Tausende fordern Ende des Völkermords in Gaza
Ein sehr breites Bündnis rief am Samstag in Kapstadt zur Demonstration gegen den Völkermord in Gaza auf: Tausende beteiligten sich an der Demonstration zum Parlament. Die Massendemo wurde vom Muslim Judicial Council (MJC), der Al-Quds Foundation South Africa und der Palestinian Solidarity Campaign (PSC) mit Unterstützung von politischen Parteien und Gewerkschaften organisiert. Zivilgesellschaftliche Gruppen wie South African Jews for a Free Palestine, South African Christians for Palestine und Mothers4Gaza nahmen ebenfalls teil. Im Parlament sprachen Vertreter politischer Parteien und religiöse Führer vor der Menge. In einem Memorandum wurden das Parlament und die südafrikanische Regierung aufgefordert, die israelische Botschaft zu schließen, alle Handels- und sonstigen Beziehungen zu Israel zu beenden und Unternehmen zu verfolgen, die sich an Israels Verstößen gegen das Völkerrecht „mitschuldig“ gemacht haben.