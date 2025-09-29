Krankenhäuser unter israelischem Beschuss – Personal und Patienten werden getötet

Wie das Palästina Aktionsbündnis Dortmund mitteilt, wurde die Umgebung um das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen die ganze Nacht von Drohnen beschossen. Es herrschte ein Kugelhagel. Die Menschen im Al-Shifa-Krankenhaus werden aufgefordert, dieses zu verlassen. Wenn sie das aber versuchen, werden sie von Scharfschützen erschossen. Sie sind also dort gefangen. Heute Vormittag wurde im Khan-Younis-Krankenhaus einem Krankenpfleger gezielt in den Kopf geschossen. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt; es ist noch unklar, ob er dies überlebt hat, sein Name ist Marwan Abdeen. Das Khan-Younis-Krankenhaus liegt im Süden des Gazastreifens, welcher eigentlich eine Schutzzone ist! Weiterhin wurde das Al-Helou-Krankenhaus mehrfach bombardiert.



Heute wird es in Düsseldorf um 18 Uhr eine Eilkundgebung geben. Mehr dazu bald.