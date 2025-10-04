Bosnien-Herzegowina
Lukavac: Kokereiarbeiter streiken gegen Entlassungen
Die Arbeiter in der Kokerei von GIKIL (Global Ispat Koksna Industrija Lukavac) in Lukavac in Bosnien-Herzegowina begannen am Donnerstag mit einem unbefristeten Streik, nachdem das Unternehmen auf einen Warnstreik nicht reagiert hatte. Es geht um ausstehende Gehälter, die Anrechnung der Betriebszugehörigkeit und den Erhalt von 800 Arbeitsplätzen. Das Unternehmen sei tief verschuldet. Gestreikt wird auch in der Zenica Braunkohlemine wegen ausstehender Löhne. Am Mittwoch begannen auch die Eisenbahner der Eisenbahngesellschaft ZRS zu streiken, weil die Augustlöhne noch nicht ausgezahlt wurden.