Macht mit in den Gaza Soli-AGs des REBELL!

Sie fragen sich, wie können wir aktiv bleiben?! Wenn so eine Situation eintritt, in der hunderttausende Menschen, wie zuletzt in Berlin und Düsseldorf gegen den Völkermord in Gaza demonstrieren, dann brauchen wir Organsationsformen der nachhaltigen Solidarität, der gemeinsamen Aktivitäten und kontinuierlichen Spendensammlungen. Aus diesem Grund ergreifen wir vom Jugendverband Rebell die Initiative: Lasst uns örtliche Gaza-Soli-AGs des REBELL aufbauen und als Jugendliche und Kinder die weltweite Solidaritätsbewegung stärken!

Also: Du bist gegen den Völkermord in Gaza?

Du fragst dich: Was kann ich tun? Und wie geht es weiter?

Dann bist du in den Gaza-Soli-AGs genau richtig! Wir wollen uns mindestens ein Mal im Monat treffen und ein vielseitiges Programm entwickeln – mit euren Ideen und Initiativen.

Wir wollen viele Mitglieder für die AGs gewinnen; wer kann, legt einen monatlichen Dauerspendenbetrag fest. Den kassieren wir regelmäßig und geben indirekt an unsere Freunde in Gaza weiter. Weiterhin wollen wir Spenden im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz sammeln; Straßenumzüge, Demos, Konzerte oder Solidaritätsessen organisieren. Wir machen uns schlau über die Geschichte und Perspektive des palästinensischen Befreiun gskampfes. Denn wir wollen gute Argumente entwickeln um andere zu überzeugen. Wir werden die Solidarität auch in Zusammenarbeit mit anderen Bündnissen und solidarischen Gruppen stärken. In den AGs gilt: Gib Rassismus, Antikommunismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance!

Wo geht das Geld hin?

Wir sind stolz auf den einzigartigen Solidaritätspakt zwischen Al-Awda und der ICOR in Gaza! Al-Awda Ist ein ganzes Netzwerk der Gesundheitsfürsorge in Gaza. 236.934,95 Euro wurden bereits für die Akuthilfe in Gaza gesammelt, über 70.000 Euro für das Gesundheitszentrum angespart, dass wir gemeinsam bauen werden, wenn endlich Frieden ist. Daran haben wir uns mit MLPD und REBELL aktiv beteiligt.

Unsere AGs stehen nicht allein:

Die weltweite Solidaritätsbewegung mit dem palästinensischen Volk ist mittlerweile eine der größten antiimperialistischen Bewegungen der Nachkriegszeit. Seit Monaten sind Kinder, Familien, Jugendliche und erfahrene internationalistische Kämpfer und Kämpferinnen und Arbeiter, die wie in Italien oder Griechenland Waffenlieferungen blockierten, Teil dieser großen Bewegung. Die Heuchelei der deutschen Bundesregierung mit Ihrer „unverbrüchlichen Solidarität mit Israel als deutsche Staatsräson“ und die Zusammenkunft von Donald Trump und Netanjahu, zeigen: diese imperialistischen Kriegstreiber wollen keinen Frieden in Palästina.

Die weltweite Solidaritätsbewegung mit dem palästinensischen Volk schon!!

Deshalb sei dabei und mach mit:

Die Zeit ist reif, wir schließen uns fester und dauerhaft zusammen in der Gaza-Solidarität.

Die Zeit ist reif, dass wir an dieser Frage tausende Jugendliche und Kinder organisieren!

Die Zeit ist reif für eine sozialistische Jugendbewegung!

Macht mit in den Gaza-Soli-AGs des REBELL: Freiheit für Palästina!

Mitmachkarte Gaza-Soli-AGs des REBELL