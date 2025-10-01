Erdbeben

Erdbeben

Mindestens 69 Todesopfer auf den Philippinen

Bei einem schweren Erdbeben, das von den Behörden bisher als „Katastrophe“ eingeschätzt wird, sind mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten wurden von herabstürzenden Trümmern erschlagen. Die genauen Opferzahlen stehen noch nicht fest, werden aber sicher weiter steigen.