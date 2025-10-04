MLPD Hannover grüßt Mehmet Çakas

Lieber Mehmet,

herzlichen Glückwunsch, dass Du heute nach 17 Monaten aus der ungerechten Haft entlassen wirst.



Diese Strafe ist, genauso wie die zahlreichen Verurteilungen anderer kurdischer Befreiungskämpfer, Ausdruck der bundesdeutschen Klassenjustiz. Wir werden das niemals akzeptieren, sondern immer bekämpfen. Das ist Bestandteil unseres Kampfes zur Verteidigung und Erweiterung der bürgerlich-demokratischen Rechte, die wir im Kampf für den Sozialismus unbedingt brauchen. Das ist eine der wichtigsten Lehren aus dem Kampf gegen den Hitler-Faschismus.



Deshalb ist die Arbeit zum Aufbau eines breiten antifaschistischen Bündnisses heute eine unserer hauptsächlichen Aufgaben. Wir leben in einer Zeit der akuten faschistischen Gefahr, gegen die wir uns unbedingt zusammenschließen müssen.



Dafür brauchen wir Kämpfer wie Dich, die sich auch durch solch eine Haftstrafe nicht unterkriegen lassen. Vor Deiner unbeugsamen Haltung haben wir großen Respekt!



Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich in Hamburg weiterhin zusammen mit Deinen kurdischen Mitkämpferinnen und Mitkämpfern am Aufbau der antifaschistischen Einheitsfront beteiligen würdest.



Mit herzlichen, kämpferischen und internationalistischen Grüßen. Für die MLPD Hannover

Kurt Kleffel