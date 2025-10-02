+++ Eilige Meldung +++
Neue Mitmach-Listen für die Gaza-Solidaritäts-AGs des Jugendverbands REBELL
Der REBELL startet mit dem Aufbau von Arbeitsgruppen für die Solidarität mit Gaza und dem palästinenschischen Überlebens-und Befreiungskampfs. Wir wollen zusammen energisch gegen den Völkermord in Gaza kämpfen und die internationale Solidaritöt organisieren. Wenn ihr auch mitmachen wollt meldet euch bei eurer REBELL-Gruppe vor Ort oder über unser online Kontakformular.
Außerdem findet ihr hier eine neue Mitmachliste für die Gaza-Soli-AGs