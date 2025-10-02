Neue Mitmach-Listen für die Gaza-Solidaritäts-AGs des Jugendverbands REBELL

Am Samstag hatte in Nigeria die Gewerkschaft PENGASSAN die Arbeiter in der Raffinerie Dangote zum Streik aufgerufen, nachdem die Dangote-Raffinerie – mit einer Rohölverarbeitungskapazität von 650.000 Barrel pro Tag die größte Afrikas – am Donnerstag mehr als 800 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter entlassen hatte. Die private Raffinerie versucht, die gewerkschaftliche Organisierung der Arbeiter zu unterminieren.Der Streik in der Raffinerie gefährdete den Kraftstoffversorgung und -handel in ganz Westafrika, weswegen sich die Regierung einschaltete. Nachdem sich das Unternehmen verpflichtet hatte, die Entlassenen mit gleichem Gehalt wieder einzustellen, begann am 1. Oktober PENGASSAN mit dem Abbruch des Streiks