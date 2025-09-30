Noch wenige Plätze frei – bald ist Anmeldeschluss

Sie findet vom 25. November bis zum 5. Dezember 2025 statt und beginnt in der pulsierenden Stadt Pune, in der auch die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz stattfindet.



Diese Reise ist ein ganz besonderes Highlight. In seiner Werbung schreibt People to People: Die komplette Reise ist mit mehreren indischen Freundinnen und Freunden, demokratischen, fortschrittlichen und revolutionären Organisationen als großes Gemeinschaftswerk organisiert! Sie geben euch einen lebendigen Einblick in das Leben und den Kampf der einfachen Leute, der Masse der Bevölkerung und der revolutionären und demokratischen Arbeiter- und Volkbewegung. Sie werden euch aber auch mit Stolz besonders Sehenswertes aus Kultur und Natur vorstellen.



Zunächst wollen wir Pune (eine große Universitätsstadt und Standort der Automobilindustrie) kennenlernen, wo ihr die Möglichkeit habt, mit Automobilarbeitern und Aktivisten aus Jugend- und Frauenbewegung in Kontakt zu treten. Am 28. November folgt ein Flug nach Hyderabad und weiter geht es mit dem Bus nach Kurnool. Dort gibt es die Gelegenheit, mit fortschrittlichen, linken Aktivisten zu sprechen und einen Ausflug zu Landarbeitern und Bauern im Dorf Gudipadu zu machen.



Der dritte Teil unserer Reise führt euch erneut mit dem Flugzeug nach Kolkata, wo ein ganz besonderes Highlight auf euch wartet. Ihr besucht ein Krankenhaus, in dem Aktivisten der revolutionären Bewegung Indiens auf besondere Weise die Gesundheitsversorgung der Massen organisieren. Nach einem herzlichen Abschiedsfest fliegt ihr am 5. Dezember von Kolkata zurück nach Deutschland. Deshalb: Achtung, Achtung! Ist es sehr wichtig, dass ihr euren Rückflug von Kolkata aus bucht – und nicht hin und zurück nach Pune.



Der bisher kalkulierte Preis inklusive der Inlandsflüge, Unterkunft und Verpflegung beträgt 1120 Euro. Anmeldung bei: reisen@people-to-people.de