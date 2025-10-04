Flohmarkt und Weinfest an der Horster Mitte
Heute in zwei Wochen
Das Team des Flohmarkts Horster Mitte lädt alle Standbetreiber herzlich ein, am nächsten Flohmarkt an der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst am Samstag, dem 18. Oktober, teilzunehmen:
„Stände findet ihr wie immer auf dem Gehweg, An der Rennbahn und auf dem Parkplatz.
Der Flohmarkt beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Der laufende Meter kostet 5 Euro, Kinder zahlen pro laufendem Meter nur 2 Euro. Aufbau ist ab 9 Uhr und Abbau ist um 16 Uhr. Wir möchten, Sie und Euch bitten, uns mitzuteilen, wie viele Meter (breit & tief) Sie bzw. Ihr brauchen. In der Regel geben wir von 1 Meter Tiefe aus.
Wir freuen uns auf Deine / Ihre Anmeldung möglichst bis 15. Oktober unter flohmarkt@vvv-horstermitte.de oder in unserem Büro (VVV Horster Mitte e. V.), Tel. 0209-38068060. Ansprechpartnerin ist Madalina Voicu."
Und danach auf zum Weinfest!
Direkt nach den Flohmarkt beginnt ein wunderbar herbstliches Weinfest rund um die Horster Mitte