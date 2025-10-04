Heute in zwei Wochen

„Stände findet ihr wie immer auf dem Gehweg, An der Rennbahn und auf dem Parkplatz.

Der Flohmarkt beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Der laufende Meter kostet 5 Euro, Kinder zahlen pro laufendem Meter nur 2 Euro. Aufbau ist ab 9 Uhr und Abbau ist um 16 Uhr. Wir möchten, Sie und Euch bitten, uns mitzuteilen, wie viele Meter (breit & tief) Sie bzw. Ihr brauchen. In der Regel geben wir von 1 Meter Tiefe aus.

Wir freuen uns auf Deine / Ihre Anmeldung möglichst bis 15. Oktober unter flohmarkt@vvv-horstermitte.de oder in unserem Büro (VVV Horster Mitte e. V.), Tel. 0209-38068060. Ansprechpartnerin ist Madalina Voicu."

Und danach auf zum Weinfest!

Direkt nach den Flohmarkt beginnt ein wunderbar herbstliches Weinfest rund um die Horster Mitte

Weitere Infos dazu auf diesem Flyer