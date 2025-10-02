Gaza-Solidarität

Gaza-Solidarität

Petition für Christopher T. – Jetzt mit allen Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen

Die Solidaritätspetition für Christopher T. aus Leipzig ist jetzt mit allen Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern online. Christopher T. wurde von DHL gekündigt, weil er das Logistikmonopol mit einer mutigen Rede für dessen Waffentransporte nach Israel kritisiert hatte. Unterzeichnet hat unter anderem auch Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD.

 

Hier geht es zur Petition