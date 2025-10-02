Italien
Proteste gegen Angriff auf Global Sumud-Flotilla
Am Mittwochabend griffen israelische Schiffe die Global Sumud-Flotilla für Gaza an und nahmen rund 200 Menschen von 13 Schiffen fest, darunter auch Greta Thunberg. Über 30 Schiffe der Solidaritäts-Flotilla sind weiter auf dem Weg nach Gaza mit Hilfsgütern. International gab und gibt es gegen dieses Vorgehen umgehend Protest: in Italien gingen in Rom 10.000 Menschen dagegen auf die Straße, hunderte waren es in Neapel, Bologna, Florenz, Genua und Turin. Proteste auf der Straße gab es auch in der Türkei, Griechenland, Tunesien und Argentinien. Für den 3. Oktober haben Gewerkschaften in Italien zum Generalstreik für Gaza und gegen das Vorgehen Israels aufgerufen.