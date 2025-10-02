Südafrika
Selbständiger Streik in Platinbergwerk
250 Arbeiter sind bei Steel Trading in Rustenburg (nähe Johannesburg) für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in einen selbständigen Streik getreten. Die Firma baut alle Förderbänder unter Tage und ist der technische Zulieferer für das Platinbergwerk Sibanye Stillwater. Damit sitzen die Kumpel an strategisch wichtigen Punkten, denn ohne Förderbänder kommt kein Material von untertage an die Oberfläche. Alle in der Gewerkschaft NUMSA organisierten Kollegen an allen Schächten in Rustenburg sind im Streik, weil das Management seit 2 Jahren keine Lohnerhöhung gezahlt und Verhandlungen verweigert hat. Die Geschäftsleitung will Disziplinarmaßnahmen ergreifen.
https://newsnote.co.za/steel-trading-workers-embark-on-an-indefinite-strike-in-rustenburg/