Im Urlaub Solidarität gezeigt

Gegenüber den ca. 100 AfD-Anhängern versammelten sich ca. 250 Antifaschistinnen und Antifaschisten, darunter sehr viele Jugendliche, u. a. von der Antifa-Aktion, der Grünen Jugend, der SDAJ, aber auch engagierte Omas gegen rechts, Grüne usw.



Wir beteiligten uns aktiv an der Aktion, verkauften Rote Fahne Magazine und konnten einen Redebeitrag halten, für den es immer wieder viel Applaus gab. Dass wir in unserem Urlaub Solidarität zeigten, kam sehr gut an.



Wir berichteten über die Erfahrungen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. September und die notwendige Überzeugungsarbeit gegenüber von der AfD und rechten Hetzern beeinflussten Menschen. Wir gingen auf die akute faschistische Gefahr ein, gegen die eine breite antifaschistische Aktionseinheit von Religion bis Revolution notwendig ist und aufgebaut werden muss. Das schließt die solidarische Diskussion über die Ursachen des Faschismus und gesellschaftliche Perspektiven mit ein.



Unsere Parole „Alle zusammen gegen den Faschismus“ verbreitete sich schnell und wurde immer wieder gerufen. Nach dem Redebeitrag gingen viele Daumen nach oben, wir führten sehr viele interessante und ernsthafte Gespräche, ein Gesprächspartner möchte in Kontakt bleiben. Wir verabschiedeten uns herzlich und wünschten uns gegenseitig viel Erfolg für den weiteren antifaschistischen Kampf.