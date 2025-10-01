Solidarität mit Ahmad

Bitte seid bereits ab 9:15 Uhr vor Ort, da die Kontrollen am Eingang leider Zeit in Anspruch nehmen.





Der Fall zeigt die Rückkehr der Berufsverbote: Ahmad wurde nach dem Verbot der Palästina Solidarität Duisburg gleich zweimal gekündigt. Das Land Nordrhein-Westfalen betreibt eine offensichtliche Kettenkündigung. Trotz eindeutiger Rechtslage und seines gerichtlichen Erfolgs gegen die erste Kündigung versucht das Land, ihn aus dem öffentlichen Dienst zu drängen.





Das ist nicht nur ein Angriff auf eine Einzelperson - es ist ein Angriff auf unsere Grundrechte.

Lasst uns dabei sein und es klar machen: