Solidarität mit Christopher – gegen die Kündigung von Gewerkschaftern bei DHL

Die Kündigung eines aktiven Gewerkschafters aufgrund seiner öffentlichen Kritik an Waffenlieferungen ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, die gewerkschaftliche Betätigung und die elementaren Rechte aller Beschäftigten. Wer sich für Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzt, darf nicht durch Einschüchterung, Freistellung oder fristlose Kündigung mundtot gemacht werden.



Wir unterstützen deshalb die Petition „Weg mit der Kündigung von Christopher! – Kein Transport für Völkermord!“ (sie ist hier zu finden) und rufen dazu auf, sich ebenfalls solidarisch zu zeigen.



Hände weg von unseren Gewerkschaftern!

Meinungsfreiheit verteidigen – Gewerkschaftsrechte schützen!

Keine Repression gegen Beschäftigte, die sich für Frieden einsetzen!

Im Namen des Sozialismusstammtischs Lichtenfels