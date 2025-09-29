Solidaritätsschreiben der „Mahnwache Ostalb für Gaza!“ für den Ver.di Vertrauensmann Christopher

Wir sind die „Mahnwache Ostalb für Gaza“ und machen diese Mahnwache heute bereits zum 77sten Mal in Schwäbisch Gmünd. Wurden wir anfangs von der Bevölkerung kritisch betrachtet, hat sich das durch die weltweiten Proteste und durch unsere Öffentlichkeitsarbeit geändert.

Dein Slogan „Kein Transport für Völkermord!“ ist genau richtig. Wir freuen uns, dass Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung gegen den Krieg in Gaza protestieren und sich engagieren. In Griechenland und Italien verweigerten die Hafenarbeiter das Verladen der Rüstungsgüter nach Israel. Deine Rede haben wir heute über Mikrofon auf der Mahnwache abgespielt und sie hat von den ca. 35 Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Beifall bekommen. Es ist ein Skandal, dass die DHL dir kündigt, weil du dich für Menschen- und Völkerrechte einsetzt.

Was in Gaza passiert, ist Völkermord. Und dagegen zu protestieren ist uns Verpflichtung. Wir wünschen dir alles Gute und senden dir solidarische Grüße für deinen Kampf gegen die Entlassung durch DHL! Stopp den Krieg in Gaza und Palästina!

Für die Mahnwache „Ostalb für Gaza“ in Schwäbisch Gmünd

Marianne Kolb

