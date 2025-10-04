Stadtzeitung der MLPD erschienen

Auf der Titelseite werden die Wohnungsnot und der Mietwucher in der Region angeprangert. Zusätzlich zu den Forderungen aus dem Sozialprogramm der MLPD stellt der Artikel die Forderung nach neuen, bezahlbaren Wohnheimen für die Studierenden auf. Ihre Zahl ist durch den „Bildungscampus“ der Schwarz-Stiftung rasant gestiegen.

Eine Seite der Stadtzeitung wird durch die Umweltgruppe gestaltet. Sie berichtet von den letzten Klima-Aktionen in der Stadt und setzt sich mit den Ursachen der Extremhitze auseinander. Auf der Jugendseite stellt sich die REBELL AG vor. Die ROTFÜCHSE berichten von ihrem Sportfest in der Bahnhofsvorstadt und laden zum Gaza-Spendenessen ein. Weitere Themen: Entlassung der Leiharbeiter bei Audi, historische Führung auf der Weinsberger Weibertreu auf den Spuren der Bauernkriege, und die Studiengruppe der MLPD.

Die Stadtzeitung der MLPD Heilbronn wird online als PDF bereitgestellt unter: MLPD Kreis Heilbronn Neckarsulm




