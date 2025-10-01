Streik gegen Entlassung von Ölarbeitern

Der Komiker, Schauspieler und Autor Hape Kerkeling ist am Montag in Rottenburg bei Tübingen mit dem Eugen-Bolz-Preis ausgezeichnet worden. Die verleihende Eugen-Bolz-Stiftung begründet die Preisverleihung mit seinen „mutige(n) Äußerunge(n) und klaren Positionen gegen Rechtsextremismus“. Kerkeling ist für sein antifaschistisches Engagement bekannt. Im Rahmen der Preisverleihung erzählte er nicht nur von seinem, von den Hitler-Faschisten inhaftierten und 1945 aus dem KZ Buchenwald befreiten Vater, sondern erinnerte auch an das Attentat von Hanau. Und er sprach sich in seiner Rede deutlich für ein Verbot der AfD aus. Dafür erhielt er anhaltenden Beifall.