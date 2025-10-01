Antifa belagert Portland?

Er erklärte allen Ernstes: „Ich weise Kriegsminister Pete Hegset an, alle notwendigen Truppen bereitzustellen, um das vom Krieg zerstörte Portland und alle unsere ICE-Einrichtungen zu schützen.“

Abgesehen davon, dass Portland keinerlei Kriegsschäden aufweist, handelt es sich hierbei leider nicht um einen schlechten Scherz, sondern es ist ein weiterer Bestandteil des von Trump vorangetriebenen Übergangs zur faschistischen Diktatur in den USA. Nicht nur, dass er „die Antifa“ vor kurzem zur terroristischen Organisation erklärt hat, was ihm jetzt die Möglichkeit gibt, gegen sämtliche politische Gegner, die er jetzt einfach dieser Organisation zuordnet, vorzugehen. Er kann jetzt auch – wie im Fall Portland – die Armee gegen sie einsetzen.



Es gibt keine feste Organisation „Antifa“ in den USA. Antifaschistinnen und Antifaschisten organisieren sich dort in Gruppen, in Parteien etc. Dass der Faschist Trump sich jetzt ausgerechnet Antifaschistinnen und Antifaschisten als Ziel aussucht, lässt tief blicken.



Die Einwanderungsbehörde ICE, die die Soldaten „schützen“ sollen, sind jene vermummten und schwer bewaffneten Gestalten, die von der Straße weg Menschen mit Migrationshintergrund gegen jedes Recht verhaften, verschwinden lassen oder abschieben. Es ist Trumps eigene Terrortruppe, die er nun durch Soldaten verstärken will.