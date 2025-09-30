Veranstaltung "Was ist Sozialismus?" am Samstag im Jugendzentrum Che

Sie ist jugendpolitische Sprecherin der MLPD. Diesmal ist das Thema: Sozialistische Wirtschaftsführung. Seid dabei, diskutiert und stellt eure Fragen!

Achtung: Diesmal beginnen wir bereits um 17 Uhr, statt wie bisher um 18 Uhr. Die Veranstaltung dauert eine Stunde. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 1 Euro. Der Ort ist das Jugendzentrum CHE (An der Rennbahn 2, Gelsenkirchen Horst, Haltestelle Schloss Horst)

Um 20 Uhr startet die monatliche Rebell-Party mit Musik, Snacks, Getränken, Musik und netten Leuten!