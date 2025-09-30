Achtung! Geänderte Uhrzeit
Veranstaltung "Was ist Sozialismus?" am Samstag im Jugendzentrum Che
Am Samstag, dem 4. Oktober, findet im Jugendzentrum CHE in Gelsenkirchen der nächste Teil der Veranstaltungsreihe "Was ist Sozialismus?" mit Lisa Gärtner statt.
Jugendverband REBELL
Sie ist jugendpolitische Sprecherin der MLPD. Diesmal ist das Thema: Sozialistische Wirtschaftsführung. Seid dabei, diskutiert und stellt eure Fragen!
Achtung: Diesmal beginnen wir bereits um 17 Uhr, statt wie bisher um 18 Uhr. Die Veranstaltung dauert eine Stunde. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 1 Euro. Der Ort ist das Jugendzentrum CHE (An der Rennbahn 2, Gelsenkirchen Horst, Haltestelle Schloss Horst)
Um 20 Uhr startet die monatliche Rebell-Party mit Musik, Snacks, Getränken, Musik und netten Leuten!