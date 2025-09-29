Weltweit wächst Solidarität mit Palästina

Auch in Tel Aviv demonstrierten Tausende für ein Ende des Gazakriegs. Die Demonstration fand im Vorfeld des heutigen Treffens von Netanjahu mit Trump statt. Vor zwei Wochen berichtete die Zeitung Guardian über eine Massendemonstration in Israel, eine der größten Demonstrationen seit dem Oktober 2023. Netanjahu hatte die Chuzpe, die Demonstranten zu beschimpfen.

Nach Spanien und Italien haben weitere Länder Schiffe zum Schutz der Global Sumud Flotilla, die auf dem Weg nach Gaza ist, entsendet. Darunter Griechenland. Das Verhalten der deutschen Regierung hingegen ist zutiefst beschämend. Eine Aktivistin, die auf einem der Boote der Flotilla ist, berichtet: "Gestern bekam ich einen Anruf auf meinem Handy. Er war vom Auswärtigen Amt. Ich solle doch bitte in mein Mail-Postfach schauen. Da war eine Nachricht vom Auswärtigen Amt: Deutschland könne uns leider nicht helfen und Israel habe angekündigt, uns weiter anzugreifen. Ich solle die Flotilla umgehend verlassen und das auch anderen Deutschen sagen, die ich sehe. Und der Hammer: Die Hilfsgüter, die wir nach Gaza bringen wollen, sollen wir dem israelischen Staat übergeben!"

Ausgrechnet Israel übergeben! Völlig absurd, ausgrechnet an die, die hunderte von Trucks mit Tonnen von Lebensmitteln an den gesperrten Grenzübergängen des gazastreifens blockieren und die Menschen aushungern! Sofortige Öffnung der Grenzen für die Lebensmittel nach Gaza! Sofortiger Stopp jedes Angriffs auf die Global Sumud Flotilla! Sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen von Deutschland an Israel!

Auf den Friedensdemonstrationen am 3. Oktober in Berlin und Stuttgart gegen Weltkriegsvorbereitung, Militarisierung und Kriegstüchtigkeit werden diese Forderungen und wird die Solidarität mit dem palästinensischen Volk einen festen Platz haben. Die Demonstration in Stuttgart startet um 13 Uhr am Schlossplatz und die Demonstration in Berlin ebenfalls um 13 Uhr am Bebel-Platz.

