Aktivisten erklären: "Wir werden weiter segeln"

Aktivisten der Freedom Flotilla Coalition und Thousand Madleens to Gaza erklären:

"Israel hat die Global Sumud Flotilla, die sich auf den Weg gemacht hatte, um die illegale Blockade des Gazastreifens durch Israel anzufechten, illegal angegriffen. Die Kommunikationswege sind unterbrochen, die Kameras sind ausgeschaltet und die Boote der Flottille werden von bewaffneten und maskierten Kommandotruppen geentert. Dies ist ein weiterer Verstoß gegen das Völkerrecht – ein Versuch, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die es wagen, sich gegen Israels Völkermord am palästinensischen Volk zu stellen, während Regierungen Israel mit diplomatischer Deckung und militärischer Hilfe schützen.

Wir nennen dies beim Namen: Straflosigkeit, ermöglicht durch politische Feigheit und Komplizenschaft.

Die Freedom Flotilla Coalition und Thousand Madleens to Gaza stehen fest in Solidarität mit der Global Sumud Flotilla und allen Menschenrechtsverteidigern an Bord. Ihre Aktionen sind Teil einer kollektiven Weigerung, die Belagerung Gazas als normal zu akzeptieren. Ihre Anwesenheit auf diesen Booten ist eine Erinnerung daran, dass Schweigen keine Option ist und dass Menschen auf der ganzen Welt sich zum Handeln entschließen.

Wir werden nicht aufhören.

Wir werden weiter segeln.

Wir werden Israels illegale Blockade weiterhin bekämpfen.

Wir werden uns weiterhin gegen Völkermord, Apartheid, Besatzung und Massenhungersnot einsetzen – bis Gaza frei ist und Gerechtigkeit kein Traum mehr ist, sondern Realität.

Denn Gaza ist unser Kompass, Einheit ist Stärke und kollektiver Widerstand ist unsere Kraft. Mutige Herzen an die Front. Freies Palästina.

Noch am Abend und in der Nacht gab es zahlreiche Protest- und Solidaritätsdemonstrationen. Rote Fahne News wird weiter berichten.