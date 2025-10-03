Zeichen gegen faschistische Umtriebe gesetzt

Selbständig organisiert vom „Offenen Solidarischen Treffen Filstal“, einer inzwischen wichtigen antifaschistischen Kraft im Raum Göppingen, in dem die MLPD mitarbeitet. Rund 300 überwiegend Jugendliche riefen überzeugt: „Alle zusammen gegen den Faschismus“ und andere Parolen.



Anlass für die Demonstration waren sich häufende tätliche Angriffe auf offener Straße von gewaltbereiten Faschisten in der Stadt.



Teilnehmer verschiedener Organisationen, wie der IG Metall, des Frauenverbands Courage, der MLPD, des Jugendverbands REBELL, der Linkspartei, von Antifa-Gruppen, von Kreis Göppingen Nazifrei und andere reihten sich ein.



Das Spektrum reichte von der Betonung auf Überzeugungsarbeit gegen die faschistische Gefahr bis zu ausgeprägt anarchistisch-aktionistischen Reden und Liedern. Der Wunsch nach Zusammenarbeit war vorherrschend. Einige Gruppen kommen auch zur Friedensdemo am 3. Oktober nach Stuttgart. Die MLPD war mit einem Infostand bei der Auftakt- und Abschlusskundgebung dabei.



Dort sprachen für die Partei „Die Linke“ Sabine Schapke (Co-Kreisvorsitzende) und Christel Beck für die MLPD. Den meisten Beifall bekam sie für die Anklage des Völkermords in Gaza durch die faschistische Nethanjahu-Regierung und des Vorgehens ihrer Armee im Westjordanland. Gleichzeitig stellte sie den islamistisch-faschistischen Charakter der Hamas heraus.



Kulturelle Anziehungskraft hatten die Rapper und auch die gute Organisation der Verpflegung mit Kuchen, Getränken usw.



Der REBELL Stuttgart-Esslingen war mitten drin und überbrachte Grüße. Er betonte den Erfolg der gemeinsamen Demo, die Notwendigkeit, den Kapitalismus als Wurzel des Faschismus zu überwinden, und den Sozialismus als Perspektive.



Angezogen von der Demo und unseren Transparenten wurde am Stand der MLPD antifaschistische Literatur verkauft und neue Kontakte wurden geknüpft.