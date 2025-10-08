AfD: Mit Antikommunismus die Umweltzerstörung vorantreiben

Sie machen sich damit zum Interessenvertreter der reaktionärsten Kreise des Finanzkapitals, die an der Verbrennung von fossilen Brennstoffen und an Atomkraftwerken festhalten.

Der AfD ist sehr wohl klar, dass im Sozialismus mit Umweltzerstörung Schluss ist. Ihr Kampfbegriff soll jeden fortschrittlichen umweltpolitischen Gedanken mit dem Bannstrahl des Antikommunismus in die Knie zwingen. Doch was ist, wenn der Schuss nach hinten losgeht und die kämpferische Umweltbewegung sich allein schon aus antifaschistischem Trotz dem Sozialismus öffnet?

Vielleicht sollte diese Entwicklung dem einen oder anderen eingefleischten Antikommunisten der Grünen zu denken geben, der noch vor wenigen Jahren mit ähnlichem Vokabular gegen Marxisten-Leninisten in der Umweltbewegung hetzte.