Amsterdam: 250.000 fordern Ende des Gaza-Krieges

Seit Jahr und Tag steigen Drohnen über deutschen Städten auf. Ab und an sind sie auch schon über Flughafengelände geflogen. Bis vor einigen Wochen waren das Randspaltennotizen in deutschen Zeitungen. Seit Kurzem gibt es nur noch ein Thema: „Drohnen über Deutschland“. Die Gefahr vom Himmel wird geradezu herbeigeschrieben und eine Hysterie der Sondergüte wird unter den Massen geschürt. Jetzt nimmt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Ball dankbar auf und erklärt, am kommenden Dienstag ein Schnellgesetz zum Abschuss von Drohnen auf den Weg bringen zu wollen. Das heißt nichts anderes als den Einsatz der Bundeswehr im Innern und wäre die nächste Stufe auf dem Weg der Rechtsentwicklung, Faschisierung und akuten Gefahr des Faschismus in Deutschland.