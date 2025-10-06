Niederlande
Amsterdam: 250.000 fordern Ende des Gaza-Krieges
Am Sonntag beteiligten sich rund 250.000 Menschen in Amsterdam an der Demonstration für ein sofortiges Ende des Krieges in Gaza. Organisiert von der Friedensorganisation PAX Netherlands, riefen die Demonstranten "Free, Free Palestine" und schwenkten Palästina-Flaggen. Die Demo war schon lange geplant. Misstrauen in den Trump-"Friedensplan" drückten Plakate aus wie "It's not a Peaceplan, it's Imperialism" (Es ist kein Friedensplan, sondern Imperialismus!). Die Demonstranten forderten die sofortige Einstellung jeder Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung. Am 29. Oktober sind Parlamentswahlen in den Niederlanden. Der Vorsitzende der größten Partei im Parlament, der Muslim-Hasser Geert Wilders, hat wiederholt seine unerschütterliche Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht.