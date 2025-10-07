Blockade und Streik im Hafen von Triest

Die Basisgewerkschaft USB hatte zur Blockade eines Hafentores aufgerufen. 500 Jugendliche, Rentner, Arbeiter aus verschiedenen Betrieben blockierten das Hafentor. Redebeiträge wechselten sich mit linker Musik ab. Die Solidarität mit Gaza verband sich mit Protest gegen den Überfall auf die Sumud Flottila und gegen die weltweite Kriegstreiberei. Zeitgleich demonstrierten 3500 bis 3000 Leute in der Innenstadt.



Die Kollegen der USB freuten sich über unseren Besuch und über unsere Unterstützung. Sie berichteten, dass nachmittags eine zweite Mole dichtgemacht wurde. Stolz zeigten sie, dass sich kein Kran und kein Güterzug im Hafen bewegte. Schon Anfang September waren die Triester Hafenarbeiter in Genua und haben dort auch Kontakt zu Hamburger Hafenarbeitern geknüpft. Sie mobilisierten auch zur großen Demonstration in Rom am 4. Oktober.