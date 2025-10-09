Die Angst überwinden – für die Zukunft der Jugend

Nach kurzen drei Jahren ist der CEO Holger Klein gescheitert – Matthias Miedreich kommt. Der soll jetzt aufräumen, „entscheidungsstark und kommunikationsfreudig“, wie das Handelsblatt charakterisiert. Für „harte Schnitte“, wie das Manager-Magazin verlangt. Miedreich schaukelt hin und her zwischen Elektroantrieb, Hybridantrieb, Zusammenspiel aller Faktoren der Antriebstechnik. Er will „hinterfragen, wie gut wir sind.“ Aber wer sind „Wir“? Wir sind keine Banken und nicht ihre „Partner“, Herr Miedreich.



Aber keine Sorge: Wir Arbeiterinnen und Arbeiter können Getriebe, Altenpflege, Windräder usw. Sie sind vielleicht gut in Arbeitsplatzvernichtung, Kostensenkung und Umschichtung von Hunderten Millionen Euro Anleihen. Wir schaffen die Werte. Sie jammern über die schwierige Lage – wir hören jetzt damit auf.

Statt der Pläne auf Kosten der Jugend: