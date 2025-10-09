„Donnerstags keine Schule“: Schüler protestieren gegen Völkermord in Gaza

Sie haben einen eigenen Flyertext entworfen und rufen auf Demonstrationen und in ihrem Umfeld Jugendliche dazu auf, es ihnen gleichzutun. Darin schreiben sie aufrüttelnd: „Vernetzt Euch, versammelt Euch dort jeden Donnerstag!!! Es findet ein Völkermord statt!!! ... Deutschland ist beteiligt und handelt in Deinem Namen!!!“



Eine bemerkenswerte Initiative. Es drückt ein gewachsenes Bewusstsein aus, dass man regelmäßig und organisiert Widerstand in der eigenen Stadt entwickeln muss. Das ist auch ein Grundgedanke der Gaza-Arbeitsgruppen des REBELL. Wir hoffen, die Jugendlichen bei einem Besuch anzutreffen und sie dafür zu gewinnen!

Hier der ganze Text aus Aachen:

Donnerstags keine Schule – Globaler Streiktag jeden Donnerstag – Treffpunkt Markt oder Rathaus. Vernetzt Euch, versammelt Euch dort jeden Donnerstag!!! Es findet ein Völkermord statt!!! Teilt diese Tatsache auf allen Social-Kanälen. Versucht, andere Schüler global zu erreichen, damit sie sich Euch anschließen!!! Deutschland ist beteiligt und handelt in Deinem Namen!!! Deutschland liefert Waffen und Geld für den Genozid in Palästina. Deutschland ist der zweite Hauptlieferant nach Amerika. Es wurden offiziell 70.000 unbewaffnete Palästinenser ermordet, davon überwiegend Kinder und Frauen. Inoffiziell vermutet man 380.000 Ermordete. Seit drei Monaten erhalten Palästinenser extra keine Nahrung mehr. Israelische Minister sagen, dass sie verhungern sollen. Verletzte Menschen werden in ausgebombten Krankenhäusern ohne Narkose operiert!!! Sagt NEIN zum Völkermord!

Druckt Euch für die Streiktage aktuelle Beweise aus und nehmt sie mit. Ihr habt das Recht zu streiken, wenn Menschenrechte missachtet werden. Jeder kann diesen Genozid gleich verfolgen, und das wurde durch die UN bestätigt.



Es geschehen unvorstellbare, grausame Folterungen und Ermordungen … Kinder, die noch nicht einmal laufen lernen konnten, werden erschossen!!! Fordert andere Schüler auf, sich gegen den Genozid zu stellen!!! „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“