7. Oktober
Faschistisches Massaker der Hamas: Der Grund für den Völkermord im Gazastreifen?
Heute jährt sich der Jahrestag des faschistischen Massakers der Hamas und des Islamischen Dschihad das zweite Mal.
Die Hamas ist zwar aktuell Teil des palästinensischen Widerstands, aber sie ist keine Kraft des zukunftsweisenden Befreiungskampfes. (Mehr dazu hier.) Dazu schreiben Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel in ihrem Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“: „Unter der Flagge des angeblichen Einsatzes für das palästinensische Volk – mit abenteuerlichen Militärschlägen, massenfeindlichen Selbstmordattentaten, faschistischen Massakern und Geiselnahme von Frauen, Kindern und Alten, reaktionär-religiöser Ausrichtung der Gesellschaft – warf die Hamas in Wirklichkeit den palästinensischen Befreiungskampf um Jahre zurück. Das zionistisch-imperialistische Israel nahm deren Massaker vom 7. Oktober 2023 zum Vorwand für eine längst geplante Eskalation ihres jahrzehntelangen Vernichtungsfeldzugs gegen das palästinensische Volk.“ (S. 34).
Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur
Darum geht es wirklich: Das imperialistische, zionistische israelische Regime unter Benjamin Netanjahu und seine faschistischen Groß-Israel- Pläne sind die wahren Ursachen für den Völkermord in Gaza. Diese Pläne lagen seit Jahren in den Schubladen.
Tatsächlich ist es die israelische Armee, die dort angefeuert von Ausrottungsphantasien der faschistischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir zehntausendfach unschuldige Zivilisten tötet, und nicht die Hamas!
Die MLPD unterstützt die internationale Solidarität mit den Menschen in Gaza aktiv. Bisher wurden insgesamt über 230.000 Euro, davon 85.550 Euro von der United Front über medico international und ab Dezember 2024 für den ICOR-Solidaritätspakt mit Al-Awda, gesammelt. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR wird sobald wie möglich nach Kriegsende internationale Brigaden in den Gazastreifen senden um gemeinsam mit den säkularen Partnern vor Ort Gesundheitszentren wieder aufzubauen.
Die MLPD steht für die fortschrittliche Alternative eines sozialistischen Palästina, in dem jüdische und palästinensische Menschen in Frieden zusammen wohnen können.