Faschistisches Massaker der Hamas: Der Grund für den Völkermord im Gazastreifen?

Darum geht es wirklich: Das imperialistische, zionistische israelische Regime unter Benjamin Netanjahu und seine faschistischen Groß-Israel- Pläne sind die wahren Ursachen für den Völkermord in Gaza. Diese Pläne lagen seit Jahren in den Schubladen.

Tatsächlich ist es die israelische Armee, die dort angefeuert von Ausrottungsphantasien der faschistischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir zehntausendfach unschuldige Zivilisten tötet, und nicht die Hamas!

Die MLPD unterstützt die internationale Solidarität mit den Menschen in Gaza aktiv. Bisher wurden insgesamt über 230.000 Euro, davon 85.550 Euro von der United Front über medico international und ab Dezember 2024 für den ICOR-Solidaritätspakt mit Al-Awda, gesammelt. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR wird sobald wie möglich nach Kriegsende internationale Brigaden in den Gazastreifen senden um gemeinsam mit den säkularen Partnern vor Ort Gesundheitszentren wieder aufzubauen.

Die MLPD steht für die fortschrittliche Alternative eines sozialistischen Palästina, in dem jüdische und palästinensische Menschen in Frieden zusammen wohnen können.