Fortschritte – und noch viel zu klären in der Friedensbewegung

Über 200 000 Menschen demonstrierten in den letzten beiden Wochen in Deutschland für den Weltfrieden. Nachdem die Friedensbewegung über mehrere Jahre Flaute hatte, ist das ein starkes Signal. Konsens war, sich gegen die gigantischen Hochrüstungspläne Deutschlands zu stellen sowie gegen dessen Unterstützung von Israels Völkermord. Ein Fortschritt war, dass rechte und faschistische Organisationen nicht zugelassen wurden. Auch gab es von den meisten Beteiligten ein stärkeres Bemühen um ein breites Bündnis. Eine solche Front gegen die akute Gefahr von Faschismus und Drittem Weltkrieg ist das Gebot der Stunde!

Nicht zu übersehen aber auch die großen Differenzen in der Bewegung. Da besteht zum einen die Notwendigkeit, sich klar gegen Faschisten und Reaktionäre abzugrenzen. Über rechte Ideologien könne man in Friedenszeiten streiten, entgegnete mir dagegen die Vertreterin einer Petition. Die Sängerin Nina Maleika postet in der Palästina-Solidarität, die „Gefahr“ ginge von „Linkswoken“ aus und „nicht von sogenannten Rechten“. Es muss höchste Wachsamkeit gelten gegen den Missbrauch der Friedensbewegung durch Reaktionäre.