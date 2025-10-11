Für die Festeinstellung aller Leiharbeiter – gegen eine Gewöhnung an die Leiharbeit!

Das System ist perfide. Leiharbeiter dürfen nach 48 Monaten nicht mehr als Leiharbeiter eingesetzt werden, da ja ein dauerhafter Personalbedarf besteht. Jetzt könnte man meinen, sie müssten dann automatisch in die Stammbelegschaft übernommen werden. Leider nein, die Kapitalisten haben sich das Gesetz ja selber geschrieben.



Da in diesem Jahr in Bremen 160 Leiharbeiter entlassen wurden, weil sie zu gut waren, hat man jetzt schon im Vorfeld begonnen, die Leiharbeiter mit fadenscheinigen Gründen zu entlassen, die nächstes Jahr die vier Jahre erreichen.



Viele Leiharbeiter haben schon Plan B: ein Mehrfamilienhaus gekauft oder den Kiosk vom Onkel, den man überlegen kann. Aber alleine darauf bauen, dass man individuell aus der Misere kommt, schadet dem gemeinsamen Kampf. Denn die Arbeitsbedingungen und Löhne der Stammbelegschaft werden gleich mit gesenkt.



Letztes Jahr haben wir mit dem Kampf für die Festeinstellung aller Leiharbeiter dafür gesorgt, dass 80 Kollegen mehr einen Festvertrag bekommen haben. Da müssen wir weitermachen. Leiharbeiter und Stammbelegschaft gemeinsam.



Die gemeinsamen Aktionen der Vertrauensleute Halle 9 auf den letzten Betriebsversammlungen der A- und B-Schicht waren ein guter Anfang dafür.