Rotfüchse veranstalten Sponsorenessen für Gaza

Das haben wir seit drei Monaten in unserem Programm mit selbstgestalteten Fähnchen für jeden Tisch und Spendendose, Werbung im Wohngebiet, Planung, was wir kochen, usw. vorbereitet. Um 16.30 Uhr trafen wir uns zum Kochen in zwei Teams. Ein Team kochte Maqluba, also „auf den Kopf gestellt“, und das zweite Team kochte Musakhan. Dann haben wir unseren Rotfuchsraum in den palästinensischen Farben geschmückt.



Ab 19 Uhr kamen dann insgesamt ca. 40 Leute, mit denen wir feierten, dass die Menschen in Gaza durchatmen können! Wir stellten den Solidaritätspakt zwischen Al Awda und der ICOR¹ vor. Es wurde beschlossen, in Gaza ein Gesundheitszentrum aufzubauen, sobald die Situation es möglich macht, und diese Situation rückt jetzt näher! Die Solidarität ist weltweit so groß gewesen, dass dieses Waffenstillstandsabkommen geschlossen werden musste, und ein wenig waren wir auch heute so international. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus Polen, Ägypten, Afghanistan,

Deutschland, Guinea, Syrien, aus der Türkei, aus Kurdistan und Lettland.



Das Essen war sehr lecker und es wurden 316 Euro bei diesem schönen Abend eingenommen.