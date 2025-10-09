Kommen Geiseln und palästinensische Gefangene am Wochenende frei? Waffenruhe in Sicht

Im Unterschied zu Trump, der selbstbeweihräuchernd über einen "ewigen Frieden" jubiliert, sind die Massen vor allem im Gaza aber zu Recht sehr wachsam. Israel und die Hamas haben sich darauf geeinigt, dass die Geiseln, die seit dem 7. Oktober in den Händen der Hamas sind, bis Montag frei kommen. Im Gegenzug muss Israel rund 2000 Palästinenserinnen und Palästinenser freilassen, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Bestandteil der Vereinbarung ist auch, dass Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird. Die Hamas bestätigte die Einigung. Die Vereinbarung sehe ein Ende der Kampfhandlungen im Gazastreifen, einen Rückzug des israelischen Militärs, Zugang für Hilfsgüter in das Küstengebiet vor.

Die erreichte Einigung ist wesentlich auf den unbeugsamen Kampf des palästinensischen Volks und die riesigen Proteste gegen den Genozid und die weltweit größte Solidaritätsbewegung seit der Bewegung gegen den Vietnamkrieg zurückzuführen. Ihnen gebühren Glückwünsche! Allerdings sind alle grundlegenden Probleme ungelöst - der palästinensische Befreiungskampf muss fortgesetzt werden und bedarf weiterer unverbüchlicher Solidarität!

Waffenruhe erst nach Ratifizierung des Abkommens durch das israelische Kabinett

Kaum war die Nachricht über eine Einigung verkündet worden, folgte schon das erste Dementi. Der israelische Ministerpräsident gab bekannt, dass die Waffenruhe erst am Abend nach der Ratifizierung durch das Kabinett in Kraft trete. Der ägyptische Fernsehsender Qahera TV hatte zuvor berichtet, dass die Waffenruhe um 11.00 Uhr (MESZ) in Kraft getreten sei, was offenbar nicht stimmt. Innerhalb der israelischen Regierung gibt es vonseiten der Hardcore-Faschisten Widerstand gegen die Vereinbarung. Der faschistische Finanzminister Bezalel Smotrich kündigte an, dass er im Kabinett dagegen stimmen werde. Mit einem Austritt aus der Regierung drohte er diesmal nicht. Inzwischen ist der Druck durch weltweite Proteste und Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf so groß, dass Netanjahu einem Abkommen mit der Hamas zustimmen muss. Das israelische Kabinett wird nach Regierungsangaben am frühen Abend (17 Uhr MEZ) über die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen beschließen.

Übergangsregierung unter Führung von Trump?

Der Plan von Donald Trump sieht eine Übergangsregierung "plästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums" vor. Trump hatte im Vorfeld der Einigung beansprucht, dass er die direkte Führung dieser Übergangsregierung übernehme. Die israelischen Streitkräfte sollen sich laut Trumps Plan auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Wo verläuft diese Linie? Gilt der Rückzug nur für die Zeit der Geiselfreilassung? Diese Fragen sind offen, ebenso, ob die faschistische Hamas ihrer Entwaffnung zustimmt, was Israel verlangt. Netanjahu sagte zuletzt, das israelische Militär solle weiterhin strategisch wichtige Gebiete „tief im Gazastreifen“ kontrollieren. Der vollständige Rückzug ist laut Trumps Plan erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, "wenn eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) für Sicherheit vor Ort sorgt". Das liefe auf eine imperialistische Befriedung hinaus, wo das palästinensische Volk nichts zu melden hätte. Deutschland und Frankreich stehen Gewehr bei Fuß, um den "Wiederaufbau" im Gazastreifen zu organisieren. Ausgrechnet! Gegen die deutschen Imperialisten läuft zu Recht eine Klage wegen Beihilfe zum Völkermord! Keinen Fußbreit dem deutschen Imperialismus in Palästina!

PFLP-Delegation seit gestern Abend vor Ort

Die palästinensischen Organisationen, die in einer breiteren Einheitsfront im Widerstand zusammenarbeiten, haben sich für die Verhandlungen über den Friedensplan immer wieder beraten. Die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gab am Mittwoch bekannt, dass ihre Delegation unter Leitung des stellvertretenden Generalsekretärs der Front in Scharm El-Scheich, Ägypten, eingetroffen ist, um die Bemühungen der palästinensischen Delegation zur Beendigung der Aggression zu unterstützen. Die Front erklärte in einer Pressemitteilung, dass eine Führungsdelegation der PFLP unter Leitung des stellvertretenden Generalsekretärs Genosse Jamil Mazhar am Mittwochabend in Scharm El-Scheich eingetroffen sei, um die palästinensische Delegation bei den laufenden Verhandlungen zu unterstützen.

Al-Awda-Brigaden: Einsatz rückt in greifbare Nähe!

Dem Aufruf der revolutionären Weltorganisation ICOR und ihrer Mitgliedsorganisation MLPD für Brigaden nach Gaza sind bisher 100 Menschen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland gefolgt. Sie alle wollen teilnehmen an der Mission, mit ehrenamtlichen Brigadistinnen und Brigadisten am Solidaritätspakt der ICOR „Gaza soll leben“ mitzuarbeiten – konkret am Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses beziehungsweise seiner Gesundheitszentren. Al-Awda ist trotz aller Zerstörung die letzte Gesundheitsversorgung in Gaza-Stadt. Und ihre Mitarbeiter gehen erst, wenn der letzte Mensch Gaza-Stadt verlassen hat. Wir bleiben bei unserem Versprechen: Sobald Waffenstillstand ist, stehen unsere Brigaden bereit. Der stets wachsende Massenprotest in immer mehr Ländern ist auch Rückenwind für unser Al-Awda-Projekt. Ein verlässlicher Waffenstillstand und damit der Beginn der Aufbauarbeit im Gaza rückt in greifbare Nähe. Umso richtiger ist es, dass die konkreten Vorbereitungsarbeiten in Deutschland und international zügig vorankommen. Insbesondere ergeht der Ruf an engagierte Leute, sich als Leiter und Leiterinnen der Brigaden zu melden! (Weitere Informationen im aktuellen Rote-Fahne-Magazin 21/2025).

Solidarität weiterhin unbedingt notwendig!

Es wäre toll, wenn der Überlebenskampf des palästinensischen Volks ein Ende fände und die Menschen sich wieder mit großer Kraft für eine dauerhafte Perspektive einsetzen könnten! Dafür brauchen sie die unverbrüchliche Solidarität der weltweiten Palästina-Bewegung. MLPD und ICOR sehen diese Perspektive in einem sozialistischen Staat Palästina, in dem die Menschen friedlich zusammenleben könnten. Die imperialistische Neuordnung der Region in Form eines Großisrael kann und muss verhindert werden. Vorwärts mit der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution!

