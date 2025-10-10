Südafrika
Gewerkschafter demonstrieren gegen Korruption, für höhere Löhne
In Johannesburg, Kapstadt und Durban gingen am Dienstag, dem Welttag für menschenwürdige Arbeit, tausende Gewerkschafter auf die Straße. Ihre wichtigsten Forderungen waren der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Korruption, schlechte Arbeitsbedingungen und steigende Lebenshaltungskosten. Außerdem forderten die Demonstranten eine bessere Bekämpfung der Bandenkriminalität, Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit und die Einhaltung der Mindestlöhne. Aufgerufen zu den Protesten hatte der Gewerkschaftsbund COSATU.