Spanien
Hunderttausende protestieren gegen Gaza-Völkermord
Am Samstag fanden in vielen Städten Spaniens Protestdemos gegen der Völkermord in Gaza, das Stoppen der Gaza-Flotilla und für die solidarische Unterstützung des palästinensischen Volkes statt. Behördenvertreter gaben an, dass 100.000 Menschen in Madrid demonstrierten und weitere 70.000 die Innenstadt von Barcelona füllten. Die Organisatoren der Demonstration in Madrid gaben die Teilnehmerzahl mit 400.000 an, während die Organisatoren in Barcelona von 300.000 Teilnehmern sprachen. Weitere Proteste gab es auch in Valencia, Sevilla, Malaga und anderen Städten.