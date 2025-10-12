Internationaler zypriotischer Solidaritätstag

Die Aktion wurde initiiert von der United Front gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung, in der die Union der Zyprioten (original: Union of Cypriots, Anm. d. Red.) Mitglied ist. Der Protest richtet sich gegen die türkische Besatzung der Insel und gegen die Absicht der ethnischen Teilung der Bevölkerung. Er richtete sich ebenfalls gegen die seit 51 Jahren bestehenden fünf NATO‑Militärbasen, für die die strategische Lage Zyperns von hoher Bedeutung ist und von denen durch Bombardierungen der Völkermord am palästinensischen Volk forciert wird.

Unsere Forderung:

Freiheit für das zypriotische Volk, für das Selbstbestimmungsrecht Zyperns und aller Völker! Wir senden Grüße nach Zypern und an das zypriotische Volk! Hoch die Internationale Solidarität! Obwohl es eine kleine Aktion war, vereinte sie doch Vertreterinnen des Koordinierungskomitees (CC) der United Front, die Weltfrauen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, Solidarität International, den Frauenverband Courage und die MLPD.



Unsere Transparente lenkten schon auf dem Weg viel Aufmerksamkeit auf sich und im Bus sorgten sie sogar für Beifall. Selbst bei der Polizei fand die Aktion Zustimmung.