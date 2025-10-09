KAPATID kritisiert Senatsresolution: Bessere Haftbedingungen für politische Gefangene

KAPATID und Familien der Opfer von Dutertes „Krieg gegen Drogen“ verurteilen die Senatsresolution Nr. 144, in der der Internationale Strafgerichtshof aufgefordert wird, ihn aus „humanitären Gründen“ unter Hausarrest zu stellen.

„Während fünfzehn Senatoren sich um ein mildes Strafmaß für Duterte, einen angeklagten Massenmörder, bemühen, ignorieren sie die vielen Todesfälle von politischen Gefangenen, darunter ältere, kranke und ungerechtfertigt Inhaftierte“, sagt Fides Lim von KAPATID.

KAPATID fordert eine Untersuchung der steigenden Zahl an Todesfällen, die sofortige Freilassung von älteren und schwer erkrankten politischen Gefangenen und eine Erhöhung des täglichen medizinischen Budgets von 15 auf 30 Philippinische Pesos.

Im September 2025 gab es 718 politische Gefangene, darunter 95 ältere Personen und 94 schwer erkrankte. Nach wie vor sind die Gefängniszellen überfüllt, ohne sauberes Wasser, ohne angemessene medizinische Versorgung und Nahrungsmittelversorgung.

Die älteste politische Gefangene, die 80-jährige Rosita Taboy, leidet an Nierenproblemen, Diabetes und einem Glaukom. Ihr Ehemann Antonio Legaspi starb im April 2024 an einem Herzinfarkt.

Seit 2010 verstarben 26 politische Gefangene in Haft, davon zwölf unter Marcos jun., der Jüngste mit 47 Jahren.

