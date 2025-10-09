USA
Los Angeles: “We the People Are Rising: Stop the Hate, Stop the Raids"
Am Samstag demonstrierten mehr als tausend Menschen in Los Angeles unter der Losung “We the People Are Rising: Stop the Hate, Stop the Raids,” (Wir, das Volk, erheben uns: Stoppt den Hass, stoppt die Razzien!) gegen die brutalen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE in der Stadt. Organisiert wurde die Demo von CHIRLA,(Coalition for Humane Immigrant Rights), die die Gesetzesverstöße der Bundesagenten anprangert. Protestiert wurde auch gegen die Kürzungen der Gesundheitsleistungen und Sozialprogramme, die besonders hart viele Einwanderer treffen. Viele Demonstranten schwenkten Flaggen, zusammengesetzt aus mexikanischen und US-Flaggen.