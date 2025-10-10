Mit Antikommunismus an der Seite der schlimmsten Diktatoren der Zeit

Von Storch trifft sich mit Jair Bolsonaro, der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Markus Fronmeyer, besucht letzte Woche die engsten Berater von Donald Trump. Alice Weidel soll sich häufig mit dem chinesischen Botschafter in Deutschland treffen. Auch wenn Xi Gesicht der sogenannten Kommunistischen Partei Chinas ist, ist er dennoch ein Gegner des Kommunismus. Die KP Chinas hat alle Grundsätze des Kommunismus verraten und unterdrückt revolutionäre Kommunisten in der Jugend- und Arbeiterbewegung konsequent. Der AfD-Influencer Serge Menga mit kongolesischen Wurzeln verkündet, er würde sich mit Putin und Trump super verstehen.“ Der Hamburger AfD-Bürgerschaftsabgeordnete Robert Risch war am 12. September in Sankt Petersburg / Russland, wo sich mit Putins Gnaden Faschisten aus 15 Ländern trafen. Viktor Orbán dient sowieso als Vorbild. Und der klimapolitische Sprecher der AfD feierte beim COP den katarischen Emir für seine ölverbrennende Umweltpolitik.



Die Liste ließe sich fortsetzen ... .

Einen Hintergrundartikel gibt es hier