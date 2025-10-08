MLPD lädt zu Feier am 12. Oktober ein

In wichtigen Funktionen haben sie die MLPD als Partei neuen Typs geprägt, stehen für die Art neuer Arbeiterpolitiker und Theoretiker, für die die MLPD bekannt ist. Mit Freunden, Zeitzeugen, Genossinnen und Genossen, Nachbarn und Leuten, die sich für die MLPD interessieren, wollen wir dieses Jubiläum am 12. Oktober kulturvoll feiern. Sonntag, 12. Oktober, 11 bis 14 Uhr, Kultursaal Horster-Mitte, Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen

Gegenüber dem Einladungsflyer hat sich der Ablauf etwas geändert. Los geht es um 11 Uhr. Nach einer kurzen Ehrung gibt es von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr einen leckeren Brunch. Von 12.30 Uhr bis 14 Uhr geht das Programm mit einem Interview mit Stefan und Otwin, Liedern und Zeitzeugen weiter. Ab 14 Uhr lassen wir den Sonntag gemütlich ausklingen. Eingeladen ist jede und jeder Interessierte. Wir freuen uns über Beiträge zum Mitbringbuffet.