Rote Fahne Magazin
Nächstes Titelthema zum Kriegsende in Gaza
Das nächste Rote Fahne Magazin 22/2025, das am 24.10.2025 erscheint, wird das Titelthema "Gazakrieg beendet - Sieg der weltweiten Solidarität" haben. Dafür freuen wir uns über vielfältige Hinweise, Infos, Korrespondenzen und Berichte - unter anderem zum Aufbau der Gaza-AG's des REBELL, zu Spendenaktivitäten für Gaza und die MLPD, zur Vorbereitung der Al-Awda-Brigaden, aber auch zu Diskussionen am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Bis möglichst Dienstag, 14. Oktober, an rotefahne@mlpd.de!