Lebe Palästina
Die Kölner Band Gehörwäsche hat aktuell auf Youtube ein neues Video veröffentlicht. Bei „Lebe Palästina“ handelt es sich um ein Cover des Songs „Leve Palestina“ von Kofia. Ein neuer, berührender Solidarsong für den palästinensischen Befreiungskampf.
Neuer Song von Gehörwäsche
