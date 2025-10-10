Neuer Song von Gehörwäsche: "Lebe Palästina“

Millionen Menschen atmen weltweit auf, angesichts der Waffenruhe in Gaza. Nach all dem grenzenlosen Sterben, dem Hunger, der Vertreibung und dem Völkermord ist das ein gewaltiger Fortschritt - ein Ende des unmittelbaren nackten Überlebenskampfs der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Ihrem unbeugsamen Kampf und der weltweiten internationalen Solidaritätsbewegung einen herzlichen Glückwunsch dazu.

Aus diesem Grund wird heute Abend im "Bistro inne Mitte", (Schmalhoststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen) und im Treff International (Hauptstraße 40, 45879 Gelsenkirchen), gefeiert. Start der beliebten Kneipentreffs ist wie immer um 19 Uhr. Die Feiern werden gegen 19.30 Uhr beginnen.