Video der Woche
Neuer Song von Gehörwäsche: "Lebe Palästina“
Der neue Song der Kölner Band Gehörwäsche, „Lebe Palästina“, steht auf Rote Fahne News als Video der Woche. Es ist ein Solidaritätslied, das gerade jetzt, wo es eine Waffenruhe gibt, die Geiseln aus der Haft der Hamas und palästinensische politische Gefangene aus den israelischen Gefängnissen freikommen sollen, zum Feiern und zur weiteren Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf einlädt. Der Song hat auf TikTok fast 300.000 Zugriffe und über 1000 Kommentare.