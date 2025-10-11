Organisiert euch!

Solidarität mit dem palästinensischen Volk beim Wiederaufbau, beim Sichern des Etappensiegs, beim Weiterführen seines Befreiungskampfs. Dazu brauchen wir Organisationsformen der nachhaltigen Solidarität, der gemeinsamen Aktivitäten und kontinuierlichen Spendensammlungen. Der Jugendverband Rebell hat schon im September, als die großen Solidaritätsdemos in Berlin und Düsseldorf waren, die Initiative für den Aufbau örtlicher Gaza-Soli-AGs ergriffen. Die Gaza-Soli-AGs gehören zu der weltweiten Solidaritätsbewegung, von der aktuellen Entwicklung beflügelt.

Wir wollen uns mindestens ein Mal im Monat treffen und ein vielseitiges Programm entwickeln – mit euren Ideen und Initiativen.Wir wollen viele Mitglieder für die AGs gewinnen; wer kann, legt einen monatlichen Dauerspendenbetrag fest. Den kassieren wir regelmäßig und geben indirekt an unsere Freunde in Gaza weiter. Weiterhin wollen wir Spenden im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz sammeln; Straßenumzüge, Demos, Konzerte oder Solidaritätsessen organisieren. Wir machen uns schlau über die Geschichte und Perspektive des palästinensischen Befreiun gskampfes. Denn wir wollen gute Argumente entwickeln um andere zu überzeugen. Wir werden die Solidarität auch in Zusammenarbeit mit anderen Bündnissen und solidarischen Gruppen stärken. In den AGs gilt: Gib Rassismus, Antikommunismus, Faschismus und Antisemitismus keine Chance!

Wo geht das Geld hin? Wir sind stolz auf den einzigartigen Solidaritätspakt zwischen Al-Awda und der ICOR in Gaza! Al-Awda Ist ein ganzes Netzwerk der Gesundheitsfürsorge in Gaza. 240.000 Euro wurden bereits für die Akuthilfe in Gaza gesammelt, über 70.000 Euro für das Gesundheitszentrum angespart, das wir gemeinsam bauen werden, wenn endlich Frieden ist. Daran haben wir uns mit MLPD und REBELL aktiv beteiligt.

Die Zeit ist reif, wir schließen uns fester und dauerhaft zusammen in der Gaza-Solidarität.

Die Zeit ist reif, dass wir an dieser Frage tausende Jugendliche und Kinder organisieren!

Die Zeit ist reif für eine sozialistische Jugendbewegung!

Macht mit in den Gaza-Soli-AGs des REBELL: Freiheit für Palästina!

Mitmachkarte Gaza-Soli-AGs des REBELL