Rom: 1 Million Menschen gegen Gaza-Krieg

Inzwischen hat Giorgia Meloni richtig Probleme - am Samstag, dem 4. Oktober, gab es den vierten Tag in Folge Massenproteste in Italien gegen den Überfall israelischer Militärs auf die internationale Gaza-Flotille. Menschen mit Transparenten und Fahnen, die „Free Palestine“ und andere Slogans skandierten, zogen am Kolosseum vorbei. Protestiert wurde auch gegen die Politik der Nato. Laut Angaben der Organisatoren demonstrierten mehr als eine Million Menschen. Die Demonstration fand bei strahlendem Sonnenschein friedlich statt, und Studenten, Kinder und ältere Menschen nahmen daran teil. Am Tag zuvor, am 3. Oktober, fand in Italien ein Generalstreik gegen den Gaza-Krieg statt mit bis zu 2 Millionen Beteiligten landesweit auf den Straßen.