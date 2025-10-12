Solidarität mit dem Streik der Lascher im Hafen von Rotterdam

(Rote Fahne News berichtete die letzten Tage).

Liebe Hafenarbeiter, liebe Lascher,

wir, die Arbeiter und ihre Familien von Airbus in Hamburg als auch in Bremen haben von eurem mutigen Streik in den letzten Tagen gehört. Und wir unterstützen eure Forderungen nach einem besseren Tarifvertrag und einer Lohnerhöhung. Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte bekommen unter diesen kapitalistischen Verhältnissen nichts geschenkt für ihre harte Arbeit. Die Forderung nach 6,5 % Lohnerhöhung ist doch schon die unterste Grenze!

Schon versuchen die Hafenkapitalisten über Gerichte euren Streik zu bekämpfen und eine Unterbrechung über fast eine Woche zu verordnen. Aus ihren Reihen ist zu hören »Da der Hafen stillsteht, steht auch die Gesellschaft weitgehend still.« Das macht doch deutlich, das wir es sind, die die Werte schaffen!

Das Entscheidende ist: Dass Kolleginnen und Kollegen selbst entscheiden, wie sie kämpfen, wie lange und in welchem Ausmaß. Arbeiter im Streik vereinigt können viel erreichen!

Wer kämpft kann gewinnen – wer nicht kämpft, hat schon verloren! Wir stehen an eurer Seite! Kämpft weiter so mutig zusammen mit eure Gewerkschaft und lasst euch nicht kleinreden. Wir haben höchsten Respekt vor eurem Streik. Über Grenzen hinweg gilt: Hoch die internationale Solidarität – Proletarier aller Länder, vereinigt euch.

Flugzeugbauer aus Hamburg und Bremen