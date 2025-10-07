Abmahnung muss vom Tisch!

Jetzt schlägt’s dreizehn: Unser Betriebsrat hat eine Abmahnung dafür bekommen, dass er uns für das mobile Betriebsratsbüro am 8. Juni mobilisierte.



Wie in anderen Bereichen haben wir Kollegen das natürlich genutzt, die Anlage abgestellt und sind zum Tor 1. Das passte dem Vorstand natürlich nicht. Zwei Monate später, nachdem die Abstimmung gelaufen ist, sollen wir jetzt eingeschüchtert werden. Mitten in den Verhandlungen zur Umsetzung der Sauerei des Kahlschlagsplans. Im Oktober soll der Hochofen 8 stillgelegt werden, weitere Schweinereien, mit denen kaum einer rechnet, werden vorbereitet. Das können wir uns nicht gefallen lassen.



Viele konnten das gar nicht glauben, dass der Vorstand jetzt so vorgeht. Aber wir sehen, es werden härtere Saiten aufgezogen. Wir können auch anders: Weg mit der Abmahnung! Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! Keine Ausgliederungen. Jetzt erst recht!