Mongolei
Ulan Bator: Lehrer fordern höhere Löhne
Am Sonntag organisierte die Lehrergewerkschaft FMESU in der Mongolei einen stillen Protest auf dem Platz vor dem Parlament in Ulan Bator - 800 Lehrerinnen und Lehrer setzten sich, bewaffnet mit Schildern mit ihren Forderungen auf den Boden. Ihr Forderungen sind: Anhebung des Grundgehalts von Lehrkräften auf 3,5 Millionen Tugrik, Verringerung der Arbeitsbelastung der Lehrkräfte und Verbesserung der Arbeitsbedingungen in allen Bildungseinrichtungen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind sauer, weil die Regierung in ihren Haushaltsentwurf keine Erhöhung des Bildungsetats vorgesehen hat. Am 24. September hatte es in verschiedenen Städten Proteste mit insgesamt 10.000 Teilnehmern gegeben.