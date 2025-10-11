Unsere Gesundheit von HKM abhängig machen? Von wegen!

Sieben Tage Schicht, dann zwei Tage frei – wovon der erste nach der Nachtschicht für den Allerwertesten ist. Das reicht nicht für eine notwendige Erholung. Wir schleppen uns müde und kaputt von Schichtblock zu Schichtblock.



Die Einführung der fünften Schicht mit 6-4-Contischicht wurde vor ca. 30 Jahren bei Stahl erkämpft. Bei ausgegliederten Bereichen wie ThyssenKrupp-Mill-Service oder BussHG bei HKM wurden die Uhren zurückgedreht. Das ist Gewinnoptimierung auf unserem Rücken.



Im Hafen wird seit Jahren das Märchen aufgetischt, die Gespräche über eine fünfte Schicht seien „in den letzten Zügen“. „Wir würden ja gerne, aber uns sind wegen HKM die Hände gebunden …“. Das ist nur eine Beruhigungspille und Rumgejammer – wir wissen doch, da kommt nichts Positives für uns rum.

Schluss damit! Statt unsere Gesundheit den Interessen der Stahlbosse unterzuordnen: Einführung der fünften Schicht in den Nebenbetrieben. Gemeinsamer Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz bei tkse und HKM!

